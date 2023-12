Pedro Domingos do Prado, mais conhecido como Pedrinho e fonte de inspiração para o sucesso Acorda, Pedrinho, da banda Jovem Dionisio, morreu aos 65 anos, em Curitiba (PR), na noite de segunda-feira (25). O corpo foi encontrado no quarto do hotel onde ele morava, localizado no centro da capital, conforme a prefeitura.