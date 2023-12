Sentado na plateia de um Theatro São Pedro vazio, Duca Leindecker dedilha seu violão em uma sessão de fotos. Com 40 anos de carreira completados em 2023 — o que inclui momentos com Bandaliera, Cidadão Quem, Pouca Vogal e trajetória solo, além de palcos como Rock in Rio, Planeta Atlântida e a abertura para Bob Dylan no Gigantinho —, o músico afirma que há algo que ainda o empolga: