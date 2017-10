Grávida de gêmeos, a cantora Ivete Sangalo acaba de surpreender os fãs. Na quarta-feira (25), a baiana divulgou um teaser do clipe Cheguei Pra Te Amar, canção gravada em parceria com o funkeiro paulista MC Livinho .

São alguns segundos do vídeo que será oficialmente lançado na sexta-feira (27). Pouco se sabe sobre o trabalho da cantora com o funkeiro de 22 anos que começou a fazer sucesso em 2012 com o hit Mulher Kama Sutra. Outra façanha do jovem talento é atingir milhões de visualizaçãoes a cada clipe lançado no YouTube.