Show contou com participação de Alanis Morissette e integrantes de bandas como Blink-182 e System of a Down

A banda Linkin Park , cujo vocalista Chester Bennington foi encontrado morto em julho , realizou um show em homenagem ao músico no sábado (28), no Hollywood Bowl, em Los Angeles. A apresentação durou mais de três horas e em diversos momentos o público assumiu os vocais.

Talinda Ann Bentley, viúva de Chester, discursou durante o show e agradeceu aos fãs pelo apoio desde a morte do cantor, há três meses. Outros artistas foram convidados para o palco como Alanis Morissette e integrantes de bandas como Avenged Sevenfold, Korn, Blink-182, System of a Down e No Doubt.

Mike Shinoda, guitarrista do Linkin Park, apresentou uma música inédita, Looking for an Answer, composta oito dias após a morte de Chester, e que pode vir a ser gravada e lançada em breve de acordo com Shinoda.