Bruna Lombardi era uma jovem atriz de 24 anos quando lançou o seu primeiro livro, a reunião de poemas No Ritmo dessa Festa (Editora Três, 1976). Ela veio a Porto Alegre para autografar na 22ª Feira do Livro. Durante a sessão com os fãs, ao olhar para a fila, deparou com um rosto ilustre: o poeta Mario Quintana aguardava pacientemente para receber uma assinatura.