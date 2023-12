O ano de 2023 chega ao fim com saldo positivo para os entusiastas da leitura: apesar das incertezas que vêm marcando o mercado editorial, abalado pelo fechamento de livrarias importantes no país, obras de peso chegaram aos leitores nos últimos 12 meses. Entre lançamentos e títulos antigos que caíram nas graças do público somente agora, o ano elegeu best-sellers dos mais diversos.