O escritor, cineasta e patrono da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, Tabajara Ruas, 81 anos, é o último a participar da série de vídeos Os Patronos, a convite de GZH. No vídeo, indica aos leitores a narrativa Você Sabe de Onde Eu Venho: A Conquista Brasileira do Monte Castelo (2023), obra de sua própria autoria, que mescla realidade e ficção ao trazer a história da participação do Brasil no conflito da Segunda Guerra Mundial.