As apresentações do grupo de dança chinês Shen Yun, previstos para ocorrer nesta sexta-feira (10) e sábado (11), no Teatro do SESI, em Porto Alegre, foram adiadas. A organização dos shows justificou na última terça-feira (7) que a mudança de data ocorre devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul e, em respeito e solidariedade a todos os cidadãos gaúchos.