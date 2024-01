Rodrigo Marques é um dos destaques do primeiro dia do Porto Verão Alegre 2024, festival multicultural que segue até o dia 8 de fevereiro em diferentes espaços da Capital. O humorista pernambucano apresenta o espetáculo Rodrigo Marques – Stand-up Comedy nesta quarta-feira (10), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), com ingressos a R$ 80, à venda pelo site do Uhuu. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto em até quatro ingressos por espetáculo no festival.