Quando havia partido de Porto Alegre e vivia no Recife, Sandra Possani conheceu o escritor pernambucano Wilson Freire. Ele finalizava um romance inspirado na vida de prostitutas a quem entrevistara na zona portuária da cidade, cada uma com uma história de vida mais marcante que a outra. Chamou o livro de A Mulher que Queria Ser Micheliny Verunschk (Edith, 2011), nome que pegou emprestado da escritora Micheliny Verunschk antes de ser vencedora do Jabuti e do Oceanos, mas já como promessa literária no Pernambuco.