Dia das Mães: Anna Rosa Brincos Finos celebra a mulher além da maternidade

Annapaula Rosa, dona e curadora da marca, é apaixonada por brincos e atende pessoalmente cada cliente. Diogo Sallaberry / Divulgação

Neste Dia das Mães, a Anna Rosa Brincos Finos propõe um olhar renovado: valorizar não apenas o amor pelos filhos, mas, principalmente, a mulher que existe antes, durante e depois da maternidade. A campanha destaca a importância do autocuidado, do amor-próprio e da celebração da identidade feminina.

Afinal, ser mãe não te apaga, apenas traz novos focos ANNAPAULA ROSA, CURADORA E CEO DA MARCA

A invisibilidade materna, tema que inspira a campanha, é um fenômeno que atinge muitas mulheres. Entre as demandas do trabalho, da casa, dos filhos e da vida social, é comum que as mães se sintam sobrecarregadas e, muitas vezes, esquecidas. A pressão para conciliar tudo, muitas vezes sem apoio suficiente, pode gerar sentimentos de isolamento, ansiedade e culpa.

Reconhecer a mulher por trás da maternidade é um passo essencial para mudar essa realidade. E é justamente isso que a Anna Rosa propõe: um convite para que cada mãe resgate sua individualidade, se reconheça e celebre suas conquistas — grandes e pequenas.

Especializada em brincos finos, com peças banhadas a Ouro 18K ou Ródio Branco, a marca oferece acessórios versáteis que transitam do dia a dia para jantares e eventos especiais. Em comemoração ao Dia das Mães, a Anna Rosa oferece frete grátis durante todo o mês de maio.

Annapaula Rosa, curadora da marca, explica mais sobre a campanha:

Qual é a inspiração da campanha de Dia das Mães da Anna Rosa?

– Queremos incentivar cada mãe a se enxergar como protagonista da própria história. Ser mãe é uma parte linda da vida, mas ela não anula a mulher que existe ali. Nosso convite é: valorize quem você é, celebre suas conquistas e se presenteie.

Como você também é mãe, esse tema tem relação com a sua própria história?

– Com certeza. Eu tenho um filho de 4 anos e divido meu tempo entre a maternidade e a gestão da Anna Rosa. Meu marido me apoia muito, mas ainda sinto que a sociedade espera que a mulher dê conta de tudo, sem pausas. A sensação de invisibilidade é real — às vezes a gente se vê sobrecarregada, esquecendo de si mesma. Essa campanha nasceu justamente do desejo de lembrar cada mãe que a sua história e a sua identidade também merecem ser celebradas.

Como a curadoria das peças reflete essa proposta?

– Por conceito, nossos modelos são naturalmente versáteis. Para ilustrar a campanha, escolhi brincos que acompanham diferentes momentos e estilos, simbolizando a beleza multifacetada da mulher-mãe.

O que a cliente pode esperar dos brincos da Anna Rosa? Na sua opinião, quais são os pontos mais fortes da marca?

– Essa é fácil de responder, porque cada detalhe do nosso trabalho é pensado, estudado e colocado em prática com muito cuidado. Contamos com uma curadoria especializada, que acompanha as principais tendências do mercado para oferecer um portfólio variado e de alta qualidade. Nossas peças são produzidas com materiais nobres, como banho de Ouro 18K, Ródio Branco e zircônias premium, além de contarem com cravações diferenciadas. A estrutura das joias garante leveza, conforto e propriedades hipoalergênicas, unindo precisão ao bem-estar de quem usa. Trabalhamos com um nicho específico para entregar exclusividade, coleções bem curadas e experiências de compra personalizadas. Da curadoria ao pós-venda, cada etapa é pensada para transmitir sofisticação, confiança e a sensação de um luxo acessível.

E quais são os canais para as clientes adquirirem as peças?