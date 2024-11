Nova Petrópolis está pronta para a próxima edição do Festival de Sabores da Colônia. Nos fins de semana, entre 30 de novembro e 15 de dezembro, os visitantes poderão se deliciar com cucas e pães caseiros, conhecer mais sobre a agroindústria do Rio Grande do Sul e curtir shows e apresentações musicais, além de outras atividades, como uma caminhada e um pedal. A entrada no evento e o estacionamento são gratuitos.