Rock gaúcho no palco: 3 motivos para garantir seu ingresso para o KTROCK

Há 39 anos, um festival reuniu, no Gigantinho – palco de shows nacionais e internacionais históricos de Porto Alegre – bandas gaúchas formadas por jovens músicos em busca de um lugar ao sol na indústria musical do país. Era o Rock Unificado, que mais tarde deu origem ao álbum Rock Grande do Sul, coletânea que hoje integra a lista de discos clássicos dos anos 1980. Quase quatro décadas depois, um outro festival chega a sua segunda edição valorizando o rock gaúcho e com a promessa de uma tarde e noite inesquecíveis. O KTROCK vai reunir, no próximo sábado, dia 14, a partir das 16h, no Auditório Araújo Vianna, Wander Wildner, Defalla, Rosa Tattooada, Graforréia Xilarmônica e Carlinhos Carneiro, que apresenta o show "25 Anos de Bidê ou Balde".