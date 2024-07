As férias de julho são um convite para conhecer mais o Rio Grande do Sul. As possibilidades de destinos são muitas, mas uma cidade da região da fronteira se destaca por sua diversidade, oferecendo roteiros que vão das compras até atividades culturais. Uruguaiana, localizada a mais de 600 quilômetros de Porto Alegre, ostenta alguns títulos importantes e que são responsáveis pelo aumento de turistas na cidade a cada ano.