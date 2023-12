A ideia de levar os clientes às alturas ganhou forma no Natal dos Sonhos do Pontal Shopping. A campanha foi pensada para promover momentos inesquecíveis e permitir que os clientes realizem sonhos ao lado de alguém especial. Para isso, um balão fará voo cativo – sem circular pela região – a aproximadamente 10 metros de altura, brindando os passageiros com uma vista deslumbrante do pôr do sol mais famoso do Rio Grande do Sul.