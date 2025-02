Onde assistir a "O Auto da Compadecida 2"? Filme será lançado no streaming; saiba data 

O Auto da Compadecida 2 estará disponível no catálogo do Prime Video a partir de 28 de fevereiro

A sequência de um dos maiores sucessos do cinema nacional já tem data para chegar ao streaming. O Auto da Compadecida 2 estará disponível no catálogo do Prime Video a partir de 28 de fevereiro, após uma bem-sucedida passagem pelos cinemas, onde arrecadou mais de R$ 62 milhões em bilheteria.