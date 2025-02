Bafta 2025: "Conclave" ganha como melhor filme; veja lista de vencedores

Diretor alemão Edward Berger posa com o prêmio de Melhor Filme por "Conclave" durante a cerimônia do Bafta.

O Bafta 2025, principal premiação do cinema do Reino Unido, ocorreu neste domingo (16) com a divulgação da lista de vencedores em todas as suas categorias. Conclave foi o grande destaque da noite, conseguindo a maior quantidade de prêmios (quatro, ao lado de O Brutalista), incluindo de melhor filme, melhor filme britânico, melhor roteiro adaptado e melhor montagem.