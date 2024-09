Em Hollywood Notícia

David Schwimmer diz que lamenta ter recusado estrelar "Homens de Preto": "Poderia ter me tornado um astro de cinema"

Ator estava envolvido com a direção do seu primeiro filme na época e, por isso, recusou o trabalho. A ficção científica foi estrelada por Will Smith e Tommy Lee Jones, e rendeu uma franquia nos cinemas

18/09/2024 - 12h54min Atualizada em 18/09/2024 - 12h55min