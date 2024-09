Rodado em Porto Alegre, em Novo Hamburgo e no Chile — o que inclui a Cordilheira dos Andes — e baseado em fatos reais, o longa gaúcho Ainda Somos os Mesmos chega aos cinemas nesta quinta-feira (26). O filme é dirigido por Paulo Nascimento (Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos e A Oeste do Fim do Mundo) e retrata um grupo de brasileiros que tenta escapar do exército chileno.