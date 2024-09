Está em cartaz no Espaço Bourbon Country, na sessão das 18h30min, O Diabo na Rua no Meio do Redemunho (2023), versão cinematográfica da diretora Bia Lessa para sua peça homônima de 2017, que é uma adaptação do clássico literário Grande Sertão: Veredas, publicado em 1956 pelo escritor Guimarães Rosa (1908-1967).