As Branquelas é um dos casos raros de uma produção que faz mais sucesso no Brasil do que em seu próprio país de origem, os Estados Unidos. O longa-metragem chegou aos cinemas nacionais em 27 de agosto de 2004, mas ganhou popularidade, mesmo, ao chegar em home video, em DVD, tornando-se um fenômeno nas locadoras — e nas famosas banquinhas.