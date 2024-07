Continuação Notícia

Ralph Macchio comenta novo filme de "Karatê Kid": "É uma nova versão de Daniel"

Derivado do clássico dos anos 1980 chega aos cinemas em 2025. No elenco, retorna o protagonista da trilogia original, além de Jackie Chan, que viveu Sr. Han no remake de 2010

29/07/2024 - 11h47min