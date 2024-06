Carreira Notícia

Jodie Foster afirma que a atuação nunca foi uma paixão sua: "Adorei o lado técnico do cinema"

Atriz e diretora disse que está mudando sua maneira de trabalhar nos sets e que, quando está dirigindo alguma obra, gosta de conversar com as pessoas de maneira técnica, sem ser invasiva com os profissionais

25/06/2024 - 17h16min Atualizada em 25/06/2024 - 17h17min