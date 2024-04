Há uma semana da aposentadoria, o detetive William Somerset começa a investigar os crimes de um serial killer que escolhe suas vítimas e as mata com base nos sete pecados capitais. Junto com o experiente profissional, o novato e impetuoso David Mills, ele se aprofunda dia a dia na investigação, cada vez mais assombrosa pela forma como são cometidos os crimes. O que os personagens principais não sabem, é que se tornaram parte do plano do assassino.