O jovem hobbit Frodo recebe de seu tio um anel mágico, porém, precisa acabar com ele por ser maligno. No caminho em que encontra seres bizarros, ele terá a ajuda de seu fiel amigo Sam, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, formando A Sociedade do Anel, nome que batiza o primeiro filme da saga O Senhor dos Anéis.