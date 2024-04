Amado pelo povo e preferido do imperador. Máximus é escolhido para a sucessão no trono, provocando a ira do filho do rei no ano 180 d.C. Após matar o pai e assumir o reinado, o vilão pede lealdade ao general, que nega, provocando mais uma vez a fúria do rei, mandando matar a família deste general e o condenando a morte. Fugindo do novo monarca, ele se passa por escravo, enquanto vive sob a identidade de um gladiador e arquiteta seu plano de vingança.