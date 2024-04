Apesar do seu raciocínio lento, o carismático Forrest Gump sempre exalou otimismo por onde passou. Graças ao apoio da mãe, levou uma vida normal, seja nos gramados de futebol americano, como soldado no Vietnã ou ainda como capitão de um barco de pesca, o entusiasmado Forrest inspira com o seu olhar positivo sobre a vida. Contudo, a pessoa que Forrest mais ama pode ser a mais difícil de salvar: a doce e controversa Jenny.