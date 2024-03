A 96ª cerimônia de entrega do Oscar será realizada neste domingo (10), no Dolby Theatre, premiando o melhor do cinema no ano anterior, conforme os critérios e as categorias estabelecidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, sediada nos Estados Unidos. A principal estatueta da noite, a última a ser entregue, é a de melhor filme.