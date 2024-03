A responsável por cuidar e fornecer as armas do set do filme Rust (2023), Hannah Gutierrez-Red, foi considerada culpada pela morte de Halyna Hutchins. A condenação é por homicídio culposo e foi divulgada pelo tribunal do Novo México, Estados Unidos, nesta quarta-feira (6). Hannah poderá pegar até 18 meses de prisão.