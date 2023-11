O Sindicato de Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou nesta quarta-feira (8) que chegou a um acordo preliminar com os estúdios para encerrar a greve que paralisou a indústria do entretenimento nos Estados Unidos por quase quatro meses. De acordo com a entidade, a paralisação se encerra oficialmente à 0h01 desta quinta-feira (9).