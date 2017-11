O cineasta Cameron Bossert lançou um abaixo assinado virtual para impedir a participação do ator Casey Affleck na cerimônia do Oscar de 2018 . A campanha pode quebrar uma tradição da Academia, na qual o vencedor da categoria "Melhor Ator" apresenta o prêmio de "Melhor Atriz" do ano seguinte.

O cineasta cita as acusações de assédio sexual contra Affleck feitas por duas mulheres que trabalharam com o ator durante um documentário em 2010. Uma das vítimas relatou ter acordado com o ator dormindo ao seu lado na cama. A segunda diz que Affleck a trancou do lado de fora do quarto para manter relações sexuais com outras duas mulheres no local. Ambas afirmam que receberam mensagens ameaçadoras por parte do ator após os incidentes.