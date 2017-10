Ryan Pfluger / NYTNS

A atriz Angelina Jolie, 42, dublará Stella, uma elefantinha, no próximo filme da Disney. The One and Only Ivan (O Primeiro e Único Ivan, em tradução livre) é inspirado no livro de mesmo título, escrito por Katherine Applegate e ilustrado por Patricia Castelao.

O filme deve ser um híbrido de live-action com animação (efeito usado recentemente em Mogli e outros filmes da Disney) e ainda não tem data definida para lançamento no Brasil. Allison Shearmur, que dirigiu outros filmes híbridos como Cinderela e Roge One: Uma História Star Wars será o produtor do projeto ao lado de Jolie.

Com roteiro de Mike White e direção de Thea Sharrock (de Como Eu Era Antes de Você), o filme contará a história de um gorila chamado Ivan, que vive em uma jaula dentro de um shopping, com Bob, um cachorrinho sem raça, e Stella, uma elefanta mais velha.

Capa do livro que inspirou animação Reprodução / Harper Collins Publishers

Ivan não se lembrava da sua vida fora da jaula, mas quando Ruby, uma bebê elefanta, chega e passa a conviver com o gorila, ele se lembra de como era boa sua vida na floresta. Junto dos colegas, Ivan bola um plano para fugir do cativeiro e do dono abusivo, tentando proteger Ruby.

O estúdio ainda não definiu de quem fará a voz Julia, outra personagem importante na trama. Ela é a filha do dono do cativeiro, que ajudará os animais a fugirem para um zoológico.