Houve um tempo em que o futebol tomava conta dos campinhos de várzea nas cidades brasileiras. No bairro Petrópolis, em Porto Alegre, as peladas se desenrolavam na Praça Tamandaré, território do Grêmio Esportivo Bagé. O clube foi fundado em 8 de setembro de 1934, em uma casa na Rua Ijuí, quase esquina com a Bagé (provavelmente, essa foi a motivação para o nome do time). Mais tarde, a sede foi transferida para a Rua Taquara.