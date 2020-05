Velocidade Grande Prêmio Cidade de Porto Alegre: a prova que reuniu 11 ases do volante na Capital em 1935 Pilotos partiram do Largo do Cristal, no entorno do atual hipódromo, e seguiram pelos bairros Tristeza, Ipanema e Cavalhada por uma pista que alternava faixa asfáltica, macadame, chão batido e muito areião