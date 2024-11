Um telefonema anônimo em novembro do ano passado deu início a uma investigação policial que descobriu um esquema de fraude na emissão de documentos de veículos na Região Metropolitana. Quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (28) pela Polícia Civil em residências e empreendimentos do grupo suspeito de envolvimento na fraude. As diligências foram realizadas em três cidades — Canoas, Sapucaia do Sul e Alvorada.