Marcada inicialmente para 18 de setembro de 2023, a 75ª edição do Emmy Awards virou o novo ano e será realizada na noite desta segunda-feira (15), a partir das 22h (horário de Brasília), em Los Angeles (EUA), com apresentação do ator e comediante Anthony Anderson. No Brasil, será possível acompanhar a festa pelo canal pago TNT e na HBO Max.