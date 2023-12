Encerrando a temporada de 2023 do Sarau do Solar, projeto desenvolvido pelo Departamento de Cultura do Legislativo gaúcho, a banda de câmara Tum Toin Foin, se apresenta nesta quarta (6), às 19h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101), na Capital.