A Tela Quente exibe nesta segunda (11), às 23h35min, na RBS TV, o primeiro episódio de Fim, série Original Globoplay baseada no best-seller homônimo de Fernanda Torres. A trama acompanha nove amigos do Rio de Janeiro, entre 1968 e 2012, interpretados por Fábio Assunção, Marjorie Estiano, Emilio Dantas, Débora Falabella, Laila Garin, Thelmo Fernandes, Bruna Mazzeo, David Junior e Heloisa Jorge. Com elementos de drama e humor, Fim, criado e escrito por Fernanda, com supervisão de Maria Camargo e direção de José Luiz Villamarim, tem 10 episódios disponíveis no Globoplay.