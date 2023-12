Esta sexta (29) é o último dia para conferir a exposição Desde a Tona, do artista paulistano Dudi Maia Rosa, antes do recesso de fim de ano do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), em Porto Alegre. A seleção reúne 23 trabalhos recentes do artista, em sua maior parte em resina, além de pinturas da série Cábulas e peças tridimensionais.