Refletindo sobre a chegada de Cristóvão Colombo à América e os problemas decorrentes da colonização, o espetáculo Cães tem sessões nesta segunda-feira (4) e terça (5), às 19h, na Sala Pitangueira do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 – acesso pelo lado interno do campus, no andar térreo), em Porto Alegre. A entrada é franca.