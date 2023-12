A quarta-feira (20) será marcada por dois concertos de Natal, um em Porto Alegre e outro em Guaíba, na Região Metropolitana. Na Capital, a Orquestra Theatro São Pedro se apresenta às 20h no próprio São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Com regência do maestro Evandro Matté e direção de Carlos Rodriguez e Flávio Leite, o concerto – que encerra a programação de 2023 do Theatro São Pedro – tem participação especial da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), coletivo de cantores líricos criado para liderar e fomentar ações de promoção e difusão da cultura operística no Estado.