Roupas coloridas e estampas chamativas. Após oito anos longe dos palcos, os integrantes da banda Restart voltam a vestir seus característicos figurinos para a turnê que marca a despedida oficial do grupo. No sábado (11), às 22h, Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba estarão no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995), em Porto Alegre, com os sucessos que marcaram a adolescência da década passada.