Distanciamento controlado Mapa preliminar tem Porto Alegre e mais 12 regiões em bandeira vermelha, com alto risco para covid-19 Além da Região Metropolitana, aparecem com esta cor as regiões de Caxias do Sul, Uruguaiana, Erechim, Palmeira das Missões, Porto Alegre, Passo Fundo, Guaíba, Santa Maria e Lajeado