Na seção Seu Olhar, os leitores do caderno Viagem compartilham suas experiências em destinos pelo mundo de acordo com desafios propostos por ZH semanalmente. Confira mais desafios.

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Ao lado de Paris, em Versalhes, está o palácio que impressiona não só pelo tamanho e pelo luxo, mas também pelos jardins, que por si só já compensam a visita. Com canteiros, bosques, estátuas, fontes e lagos, é tudo tão alinhado e bonito que fica difícil não se apaixonar!"

Neuzir Benites

De Porto Alegre, em setembro de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Sévrier, bucólica cidade do Vale do Ródano, na França, é um encanto total, com belíssimas vistas do Lago de Annecy, montanhas e lindos jardins."

Rosângela Loeblein

De Campo Bom, em setembro de 2014

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Localizado na Cidade Nova, do outro lado do Rio Salzach, o Palácio Mirabell é um dos principais pontos turísticos de Salzburgo. Em seus jardins, cheios de estátuas mitológicas e greco-romanas, foi gravada uma das cenas mais importantes do filme A Noviça Rebelde (1965). De lá, tem-se uma das melhores vistas do centro antigo da cidade austríaca, com a Fortaleza Hohensalzburg dominando a paisagem."

Adriane Droste Tonietto

De Caxias do Sul, em junho de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Os lindos jardins da casa onde morou Monet, em Giverny, a 75 quilômetros de Paris, serviram de inspiração para muitas obras do artista. A visita inclui a residência do pintor e é um lindo passeio, mas há restrições dependendo da época do ano (fecha no inverno)."

Júlia Schaan Fernandes e Mariza Schaan

De Porto Alegre, em outubro de 2015

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Entre uma galeria e outra, os jardins do Inhotim, na mineira Brumadinho, são uma experiência única, com suas mais de 4 mil espécies da flora brasileira e internacional. Assim, o parque, mais conhecido pelo seu acervo de arte, presta, como Jardim Botânico, uma relevante contribuição para a preservação da natureza, além de encantar os olhos de seus visitantes."

Uda Schwartz, Marina S. Machado, Rosa S. Leivas e Ida e Eda Schwartz

De Porto Alegre, em maio de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Os jardins de Powerscourt House, com 47 acres, tem como principais atrações Tower Valley, Jardins Japoneses, Lago Tritão e Cemitério de Animais. Localiza-se em Enniskerry, Condado de Wicklow, Irlanda."

Elisabete Maria Zaballa

De Nova Roma do Sul, em agosto de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"O Gardens by the Bay, de Cingapura, é um jardim botânico futurista. O local faz parte de uma estratégia de governo para transformar as cidades de Cingapura no conceito 'cidade num jardim'. O objetivo é aumentar a qualidade de vida pela introdução de mais espaços verdes nas cidades. O jardim se destaca pelas suas 18 árvores de concreto e ferro, as quais são inteiramente recobertas por vegetação. Elas são ligadas por uma passarela suspensa, que podemos subir para passear, bem como para ter ótimas vistas de todo o jardim e do Marina Bay Sands, o hotel mais famoso do país."

Michelle Stephanou

De Porto Alegre, em fevereiro de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Localizado no centro de Bucareste, na Romênia, o Parque Cismigiu é um grande jardim. É o mais antigo e, sem dúvidas, o mais bonito dos parques da cidade. Antigamente, era um local somente frequentado por pessoas com muito dinheiro. Hoje, é o parque público mais famoso da capital romena."

Giscard Stephanou

De Porto Alegre, em abril de 2015

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Para quem pretende viajar para a França, vale a pena conhecer os jardins do Palácio de Versalhes, no subúrbio de Paris. Os jardins ocupam quase 800 hectares e são um dos pontos turísticos mais visitados da França."

Deusa Maria Bunde

De Porto Alegre, em abril de 2010

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Impossível não se encantar com a paisagem tropical e paradisíaca dos jardins do Hotel-Casino Flamingo, em Las Vegas. Verdadeiro oásis em pleno centro da cidade, pode-se ver uma incrível variedade de pássaros, peixes e belas cachoeiras, em um magnífico contraste de cores. Vale a pena fazer uma pausa da cidade movimentada e contemplar as belezas naturais do local."

Francesca Pesce Heemann

De Porto Alegre, em dezembro de 2013

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"O Jardim Botânico de Bogotá é um passeio imperdível. Tire o dia para conhecer esse maravilhoso jardim, recantos coloridos, centenas de tipos de flores, caminhos, chafariz e cascata. Vale muito a pena!"

Claudia Krimberg

De Porto Alegre

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"A beleza desses jardins é de tirar o fôlego! Os jardins do Alcazar, em Córdoba (Espanha), são enormes. São composto de três jardins interligados, cada um com tamanho e paisagem diferente. O da foto é repleto de laranjeiras e diversos canteiros de rosas que emolduram uma beleza estonteante!"

Maria Carolina Conci

De Porto Alegre, em dezembro de 2014

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Luís XIV construiu o palácio de Versalhes com a intenção de organizar-se e controlar completamente o governo da França. O palácio foi construído no século 17 e, até hoje, é um dos maiores do mundo. Entretanto, não é apenas a arquitetura que impressiona: a paisagem se torna ainda mais bela devido a seus jardins, fontes e lagos. O visual muda conforme a estação do ano, porém, continua magnífico."

Yadia Paim de Andrade

De Vacaria, em janeiro de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"A capital do Paraná, Curitiba, tem no seu Jardim Botânico um dos seus principais cartões-postais e pontos turísticos. Um dos atrativos do local é o Jardim das Sensações, inaugurado em 2008, onde os visitantes, em um passeio sensorial, são estimulados a sentir as diferentes formas, texturas e aromas das plantas."

Jonas Carlos Rudnitski

De Áurea, em abril de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Visitando o Jardim Botânico de Montreal, no Canadá, esta incrível surpresa. Um jardim onde foi usada a técnica da mosaicultura, que é a criação de obras de arte a partir de plantas e flores. É impressionante a perfeição, leveza , criatividade e colorido deste fantástico trabalho, com direito a fundo musical. Inesquecível."

Valderez Anzanello

De Veranópolis, em agosto de 2013

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"Construído em 1997 no terminal 2 de Aeroporto de Chiangi, em Cingapura, este jardim tem mais de mil orquídeas de 30 diferentes espécies, agrupadas de acordo forma e cor."

Marta Marchiori Dias e João Daniel Dias

De Porto Alegre, em junho 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"O Fitzroy Gardens, perto do Centro de Melbourne, na Austrália, é um jardim clássico, muito florido, com grandes árvores, fontes e trilhas sinuosas. Ele serve até como espaço para casamentos ao ar livre. Lindo é o Conservatory Gardens, um espaço com uma imensa quantidade de begônias coloridas e com som ambiente de música clássica."

Isete Copat

De Bento Gonçalves, em setembro de 2017

arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

"A maior parte do território do Vaticano é ocupada por jardins. Em um deles, conhecido como 'pátio da pinha', devido à fruta pinha feita em bronze ali localizada, encontra-se, também, a escultura Sfera con Sfera, do escultor italiano Arnaldo Pomodoro, representando na parte interna a terra e na parte externa o cristianismo."

Malvina e Nelson Cristani

De Porto Alegre, em julho de 2014