"O Taj Mahal é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. E sempre tive como meta de viajante conhecer todas as Maravilhas. Felizmente, em 30 de maio de 2016, com o Taj Mahal, completei a lista. Visitá-las é, realmente, uma experiência maravilhosa, uma grande oportunidade de abraçar a história e, neste caso, conhecer a cultura da Índia e perceber o quanto estamos relacionados com elas. Elas são um grande presente dos nossos antepassados e cada uma tem a sua história, a sua singularidade e a sua beleza que devem ser conhecidas."

Giscard Stephanou

De Porto Alegre, em maio de 2016

"Quando falam que a Índia é pobre e deteriorada, as pessoas não imaginam o quanto. Parece que você está permanentemente em uma favela. Demora muito para se acostumar com esse visual o tempo todo, sem ficar chocado – ainda mais quando os hotéis são verdadeiros palácios. Mas a Índia é fantástica. Encantadora. Apaixonante. Incrível. Uma explosão de cor, cheiros e vida. Apesar do choque, aprende-se a apreciar a cultura, a deixar os preconceitos de lado e abraçar uma nova vida, provando que a idade nada mais é do que um estado de espírito e que estamos sempre a tempo de recomeçar. Na foto, o Forte de Amber, no Rajastão."

Sthenio Montag Luz e Marta Frandoloso

De Porto Alegre, em março de 2017

"Visitar a Índia era um sonho para lá de especial. Na época, morávamos em Londres e, quando decidimos voltar a morar no Brasil, foi o momento certo – afinal, o 'pulinho' era mais perto. Foi meu presente de aniversário em 2008. Meu marido, inglês, cresceu com a forte influência indiana na culinária, na história e na cultura. Para mim, porém, foi tudo novo: as cores, os sabores e tanto mais! E como são majestosos! Amamos a experiência, as pessoas e conhecemos os lugares mais fantásticos que poderíamos imaginar. Na foto, Agra."

Tatiane Scortegagna Sharp

Em abril de 2008

"A cidade de Varanasi é a mais sagrada da religião hindu. Conhecida também como "cidade da luz e da morte", recebe peregrinos durante todo o ano. O Ganges, mesmo considerado um dos rios mais poluídos do mundo, tem um caráter religioso e místico. O hinduísta toma banho em suas águas pelo menos uma vez na vida, significando a purificação da alma. Na beira do Ganges, são queimados os corpos dos falecidos. É tradição jogar as cinzas no rio."

Lucia e Aires Pasqualini

De Garibaldi, maio de 2016

"O Gongo da Paz Mundial está no Memorial de Mahatma Gandhi, em Nova Delhi. Monumento perfeitamente sincronizado com o pensamento pacifista deste grande líder indiano, que conseguiu a libertação do domínio britânico sem uso de violência. Todos os países do mundo representados por suas bandeiras."

Paulo Sanmartin

De Cachoeira do Sul, em janeiro de 2013