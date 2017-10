A Copa Airlines anunciou nesta segunda-feira (30) mais uma frequência que conecta a cidade de Porto Alegre à cidade do Panamá e conexões. Há seis anos operando com sucesso o voo na capital gaúcha, a Copa passa a ter mais uma frequência que operará quatro dias na semana, totalizando 11 voos semanais em cada sentido. O novo voo passa a operar a partir de 20 de fevereiro de 2018 e as vendas já estão abertas.

"A região Sul do Brasil tem um enorme potencial de crescimento e o aumento na frequência dos nossos voos reflete essa crescente demanda e a importância desse mercado para a Copa Airlines. Estamos felizes em poder proporcionar à população dessa região mais uma opção para que eles cheguem a seus destinos nas Américas e no Caribe com mais pontualidade, conectividade e facilidade”, afirmou, em comunicado, o gerente geral da Copa Airlines no Brasil, Emerson Sanglard.