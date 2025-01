Trecho da praia de Capão da Canoa sem guarita de guarda-vidas já registrou morte por afogamento nesta temporada

Na Praia de Araçá há um espaço vazio entre as guaritas 69 e 71. Duda Fortes / Agencia RBS

Um trecho da faixa de areia na praia de Capão da Canoa, no Litoral Norte, que não possui guarita de guarda-vidas, já registrou uma morte nesta temporada de verão. O caso ocorreu na região da Praia de Araçá, onde deveria estar instalada a estrutura de número 70.

O local costuma ser frequentado por quem mora nessa área e por veranistas que procuram a região por ser um espaço mais sossegado, com vegetação e mais distante do centro.

Ao caminhar por lá, é possível ver que as guaritas existentes são mais distantes uma das outras, cerca de 600 metros, e que pulam a numeração do 69 ao 71. Um relatório do Corpo de Bombeiros apontou que a de número 70 deveria estar localizada bem em frente a um farol, ao lado de onde hoje há um quiosque comercial.

Nesta terça-feira (28), apesar do tempo instável e do baixo movimento de banhistas na praia, a reportagem de Zero Hora flagrou a família de Rafael Schubert, 39 anos, de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, que instalou uma barraca bem próximo de onde a guarita tinha que estar.

— Aqui, realmente, nunca tinha guarita. Segurança é sempre bom ter. Hoje, essa região está muito movimentada. Muitas pessoas vêm de carro, estacionam nessa área e já ficam aqui — afirma o empresário.

Na semana passada, um homem de 64 anos morreu afogado no local. A ocorrência foi registrada a 250 metros a direita da guarita 69, exatamente no ponto onde seria o espaço da guarita 70. A vítima foi identificada como Roberto Antônio Piardi. Ele era pai de um bombeiro militar de Porto Alegre.

A falta da guarita nesse trecho foi constatada pelos bombeiros em dezembro de 2024 e alertada em um relatório. O motivo era o movimento do público nessa região no verão.

A área não conta com guarita. Duda Fortes / Agencia RBS