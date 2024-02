Ao menos cem peixes mortos foram recolhidos na manhã desta quarta-feira (14) no Lago do Braço Morto, em Imbé. Ao longo do dia, mais animais foram coletados. A falta de oxigenação é a principal hipótese levantada pela prefeitura do município no Litoral Norte para explicar a mortandade. As principais espécies atingidas são tainha, lambari e camarão pitu.