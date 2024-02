Dos 238 pontos do litoral catarinense avaliados pelo Instituto do Meio-Ambiente de Santa Catarina (IMA), 160 estão liberados aos banhistas nesta semana. De acordo com o novo relatório de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (9), 67,23% dos pontos analisados Estado apresentaram água em boas condições, o que representa 21 locais a mais em comparação com a última semana, quando foram liberados 139 pontos.