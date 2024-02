O litoral catarinense tem 99 pontos impróprios para banho entre os 238 avaliados pelo Instituto do Meio-Ambiente de Santa Catarina (IMA), aponta relatório semanal de balneabilidade. São oito pontos a menos que o registrado na lista da última semana, quando havia 107 trechos. Já os pontos próprios para banho no Estado são 139, 58,4% do total.